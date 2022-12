Dès le 2 décembre, l'Auberge de Rochehaut (Bouillon) fera pétiller les regards dans les rues du village

Dans la foulée de la venue de Saint-Nicolas, tout le village de Rochehaut s’habille de lumières pour étinceler dans la nuit hivernale. Orchestrées et offertes par L’Auberge de Rochehaut, des milliers d’illuminations orneront les façades des restaurants, hôtels et gîtes en pierres du pays, les jardins et les rues du village, sans oublier le sapin de Noël ! Entre Noël et Nouvel-An, chalet ajoute encore à l’ambiance festive, proposant à la dégustation vin chaud, salaisons, huîtres et champagne aux convives rassemblés autour de braseros. A deux pas, un petit détour par la Boutique Ardennaise regorge de produits de bouche artisanaux. Faire halte au restaurant Le Point de Vue s’impose pour savourer une cuisine bistronomique tout en admirant le majestueux panorama sur Frahan !

Summum, gastronome, gourmet, sur mesure... Ainsi se présente le Chèque Cadeau Auberge selon la formule choisie ! Chacun propose une offre personnalisée et un prix en accord avec tous les budgets. Le Chèque joliment présenté dans son coffret est valable deux ans et cerise sur le gâteau, en vente sur l’e-shop de l’Auberge de Rochehaut – adieu les infernales courses dans les magasins !

Au fil de l’année, des séjours inoubliables

Varier les plaisirs, répondre au mieux aux espérances de chacun : voilà tout un programme que tendent à satisfaire les ‘Packages’ imaginés par Patricia & Michel Boreux. Des rendez-vous où tout est imaginé et organisé dans la convivialité et la qualité des services qui sont la carte de visite de L’Auberge de Rochehaut. A chaque mois, son thème et ses privilèges, avec la garantie de bien manger et de bien dormir toujours ! Saint-Valentin règne sur tout le mois de février tandis que mars donne rendez-vous aux cuisiniers en herbe pour un atelier culinaire avec Jordan Boreux, Chef du restaurant L’Episode au Domaine familial de Waillimont. D’avril à juin, la Balade en Calèche avec Luc Boreux et nourrissage des chevaux sont promesses d’un inédit rendez-vous avec le cheval ardennais et de superbes parcours dans la région dont deux passages de la Semois à gué. En mai, c’est Week-end Alsacien !