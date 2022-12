Une ancienne tour électrique convertie en gîte pour chauves-souris à Attert !

En apprenant sa prochaine disparition, il a proposé au Parc naturel de la Vallée de l’Attert d’en faire un gîte pour chauves-souris.

Les chauves-souris nous rendent bien des services, mais l’Homme n’est pas très reconnaissant. Savez-vous qu’une seule chauve-souris peut manger jusqu’à 3.000 insectes en une nuit ! C’est donc un bon allié pour l’agriculteur et pour nos nuits d’été. Mais pour cela, il faut qu’elle puisse chasser (pollution lumineuse, arrachage de haies, dégradation des cours d’eau où les insectes se reproduisent…) et se loger (fermeture hermétique des grottes, des combles et greniers des maisons et églises, abattage des arbres creux…).