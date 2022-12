Futsal (Union belge) | Le BSEP Morlanwelz et la RAAL se retrouvent pour la Coupe: «Ce sera un derby sous pression»

Pour ce huitième de finale de la Coupe, le tirage a désigné nos deux phalanges régionales. Si bien que l’on en retrouvera une des deux en quart, c’est déjà une certitude. Après la difficile victoire du BSEP en championnat, les Loups sont-ils capables de prendre leur revanche ?

« Je m’attends à plus de buts »

Les deux coaches sont en tout cas bien convaincus qu’on assistera à un autre type de rencontre ce vendredi soir. Rosario Persichetti déclare pourquoi : « La semaine dernière, on s’est imposé sur le fil, alors que la RAAL aurait pu prendre un point en fin de match. Mais ce vendredi soir, les conditions seront tout autres, c’est un match de Coupe, les deux équipes ont envie d’atteindre les quarts, ce sera un derby et notre adversaire sera revanchard par rapport à la défaite lors du match de championnat. En plus, on joue chez nous, dans une plus grande salle, je m’attends donc à ce que ce soit plus ouvert et qu’il y ait plus de buts. Normalement, on devrait être plus avantagé mais bon, il faudra néanmoins réussir à les prendre en défaut. Ce match est un bonus, on peut jouer une vraie rencontre au lieu de devoir organiser un amical, qui est moins intense. Ce sera donc une partie différente, avec un même objectif pour les deux équipes : passer pour s’offrir une belle affiche au tour suivant. Mais avant ça, il faudra vaincre et ce ne sera pas aisé. Au niveau du noyau, je compte un peu faire tourner si possible, Lamalam prendra place au but tandis que S. Canaris pourra faire son retour tandis qu’on va ménager son frère G. Canaris car lors du prochain match de championnat Alex sera suspendu et on aura besoin de lui. »

« Derby sous pression »

Du côté d’Abdou Dendane, le coach des Verts, le discours est à peu près pareil. Il signale : « Ce sera un derby sous pression du fait de la Coupe. On y va pour créer la surprise même si on sait que dans cette grande salle, où le ballon roule plus vite, on va devoir s’adapter au rythme de notre hôte du soir. Mais on s’alignera sans complexes, dans l’espoir d’aller chercher la qualification. On devra montrer la même envie, la même motivation que vendredi dernier en tentant d’améliorer notre efficacité devant le but. On est content du retour d’A. Walenne dans le noyau même si on ne va pas encore prendre trop de risque avec lui ce vendredi, car il ressent encore une petite gêne au niveau de l’orteil. Mais quoi qu’il arrive, la priorité va au championnat, une qualification serait la cerise sur le gâteau. »

BSEP : Lamalam, Waselle, Redivo, S. et G. Canaris, Jesus Serrano, Chiaravalle, Rahou, Conti, Alex Asensio, De Bail, Amelot, Betinho + un Espoir.

RAAL : Claus, Henry, Oubella, Menfroid, Lippolis, Zailaf, Dendane, Petre, Doclot, Boulman, Di Stefano, Trapani, El Marini, Walenne.