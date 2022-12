Lettre piégée envoyée à l’ambassade d’Ukraine en Espagne: plusieurs autres colis similiaires interceptés, dont deux adressés au Premier ministre

D’autres lettres ont été également envoyées à l’ambassade des Etats-Unis en Espagne ou à une entreprise d’armement fabriquant des lance-grenades donnés par Madrid à Kiev au début de l’invasion russe. Une «enveloppe contenant du matériel pyrotechnique» et adressée «au président du gouvernement Pedro Sanchez» a été «détectée et neutralisée par les services de sécurité de la Présidence du gouvernement» le «24 novembre», a indiqué le ministère de l’Intérieur dans un communiqué. «Cette enveloppe et son contenu sont similaires à ceux reçus mercredi par l’ambassade d’Ukraine», a ajouté le ministère.

Mercredi, le chargé de sécurité de l’ambassade d’Ukraine à Madrid a été légèrement blessé à la main droite par une «déflagration» provoquée par l’ouverture d’une lettre piégée destinée à l’ambassadeur. D’autres lettres «aux caractéristiques similaires» ont été également interceptées mercredi soir dans une entreprise d’armement de Saragosse (nord-est) puis jeudi dans une importante base militaire proche de Madrid et à l’ambassade des Etats-Unis, selon le ministère de l’Intérieur. Cette entreprise, Instalaza, fabrique notamment des lance-grenades envoyés à l’Ukraine par le gouvernement espagnol peu après le début de l’invasion russe en Ukraine en février. La base de Torrejon est, elle, utilisée notamment pour les déplacements en avions officiels des membres du gouvernement espagnol. C’est aussi de là qu’ont été envoyées les armes à l’Ukraine.