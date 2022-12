La couette facile à mettre imaginée près de Reims prend son envol

C’est via un mail reçu début septembre que la créatrice de cette housse de couette avec fermetures invisibles « haut de gamme » sur le pourtour (trois côtés) et discrètes pinces de maintien à l’intérieur, a été approchée par l’équipe de Yann Barthès. Au moment même où elle était en train de « refondre » son projet, soutenu au démarrage par l’incubateur Innovact. Sophie Barbier a en effet décidé de rebaptiser son invention du nom de « Houz’bed ». Un produit équipé du système « Quick couette », qui reste l’appellation du brevet déposé. Et ce, « pour que ce soit plus clair dans la communication », précise l’habitante du Grand Reims, qui souhaite « pouvoir proposer le brevet à d’autres marques pour leur permettre de faire des housses zippées. Ils auront la communication en place pour la solution Quick couette, dont ils pourront équiper leurs propres couettes, et moi, j’ai ma marque à côté », ajoute encore l’entrepreneuse, qui a eu cette idée lumineuse après un accident d’équitation. « J’avais le bras immobilisé », racontait-elle dans nos colonnes en décembre 2021. « Dans ces conditions, on se rend compte que nombre de choses sont moins faciles. Alors les personnes handicapées, qui ont des douleurs, comment font-elles ? Je me suis dit : j’ai envie de faire quelque chose. C’était le bon moment. » « Spontanément », cette ancienne spécialiste du diagnostic immobilier, « coursier » pour le monde du spectacle, imagine qu’avec des fermetures, la manœuvre serait facilitée. En septembre 2020, elle amorce une étude de marché. Rapidement, elle décèle « une opportunité » et « enclenche » les étapes une à une. Jusqu’à la naissance de Quick couette.