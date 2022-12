Croatie – Belgique: les Diables souffrent après un bon début de match, un penalty annulé pour les Croates (direct, 0-0)

La victoire ou la mort. C’est ce qui attend les Diables rouges dans leur match couperet face à la Croatie jeudi au stade Ahmad-ben-Ali d’Al-Rayyan, dans le cadre de la 3e et dernière journée du groupe F de la Coupe du monde au Qatar. Un pays que les troupes de Roberto Martinez quitteront dès le 1er tour en cas de défaite face aux vice-champions du monde, alors qu’une victoire enverrait les Diables en huitièmes de finale de ce Mondial 2022. Un match nul, et il faudra sortir les calculettes et tenir compte de Canada – Maroc, l’autre match du groupe qui sera disputé en même temps.

Romelu Lukaku, qui allait débuter le match sur le banc, est rentré au vestiaire cinq minutes plus tôt que les autres réservistes et avec deux membres du staff medical. A-t-il senti quelque chose ou juste une mesure de précaution ? Ce n’est pas forcément un bon signe alors que les Diables jouent leur qualification et qu’ils doivent absolument gagner.

Le onze de la Croatie : Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Kovacic, Brozovic, Modric, Perisic, Kramaric, Livaja.

Le onze de la Belgique : Courtois, Dendoncker, Vertonghen, Alderweireld, Castagne, Meunier, Witsel, Carrasco, Trossard, De Bruyne, Mertens.

