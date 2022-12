Basket (Coupe AWBB – 1/4 de finale): un choc attend les Cinaciennes

Ciney ne peut pas aborder ce quart de finale de Coupe AWBB plus en confiance. Les Condruziennes restent sur sept victoires consécutives en championnat de R1, sont troisièmes, et ont d’ailleurs battu Huy, quatrième, il y a un mois (64-51). « Il s’agissait de notre premier vrai match référence défensivement », explique la coach condruzienne Fannie Vandesteene. «Nous étions parvenues à ne pas laisser Crelot et Baggio rentrer dans leur rencontre, ce qui avait mis les Hutoises en difficulté. Hormis Ronveaux (15, 4x3), elles n’avaient pas été en verve à distance. Elles sont capables d’augmenter leur pourcentage de réussite et on assisterait alors à un tout autre match. »

Seule Laloux (genou) sera absente. Le vainqueur affrontera Liège Panthers B ou Spirou Ladies B en demi-finale, sur terrain neutre.