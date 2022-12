Procès des attentats à Bruxelles: le collectif d’avocats de l’ASBL Life4Brussels déplore des victimes «abandonnées par l’État» et affaiblies devant la cour d’assises

À l’entame d’un procès appelé à durer entre six et neuf mois, les victimes «sont affaiblies par les procédures, qui leur ont fait perdre confiance», déplore Me Valérie Gérard. Les informations concernant les procédures d’assurance, l’octroi du statut de victime et d’un dédommagement ont ainsi tardé à arriver.