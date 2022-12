Arrivée dans les Ardennes pour fuir la guerre, Aïgoul Kova tient désormais sa propre boutique de couture

Aïgoul Kova est de ces femmes qui inspirent. À 28 ans, elle a déjà eu mille vies. Mais cette vie-là, elle veut la consacrer à la couture. Dans son atelier de Charleville-Mézières, à deux pas de la place Ducale, la créatrice s’affaire pour honorer les commandes qui lui ont été passées. « J’ai déjà des clientes qui me demandent des robes pour 2024 », se réjouit-elle. Pour l’instant, les robes de mariées constituent l’essentiel de ses créations.

La boutique pourrait sortir tout droit d’une rue guindée de Paris. Papier peint élégant, odeur florale et lustre en cristal, une robe de cérémonie de mariage trône sur un mannequin dans le coin gauche de la pièce. Du côté droit, un imposant bureau et un fauteuil vintage en velours gris. Derrière, une ouverture donne sur un petit salon de réception. Des canapés ont été installés pour accueillir la cliente et ses amis. En fond de boutique, derrière un épais rideau, une cabine d’essayage. En la traversant, il est là. L’atelier. Bobines de toutes les couleurs, tissus en tous genres provenant de Russie, de Paris ou d’Espagne, mannequins articulés, aiguilles, croquis, chutes, perles. Bienvenue dans le monde de Narnia d’Aïgoul Kova.

Fuir pour réussir C’est en Russie que grandit la petite couturière. Jusqu’à l’âge de 7 ans, elle est éduquée dans la région du Daghestan, à Khasaviourt, par sa mère professeure de lettres et adjointe en Université et son père décorateur d’intérieur. Mais alors que la guerre de Tchétchénie, région voisine, bat son plein, la famille est obligée de quitter son pays et de se réfugier en France. Après une année passée à Marseille, le couple trouve un emploi dans les Ardennes. Désormais aide-soignante et maçon, ils doivent s’accoutumer à la vie française. « Ma mère utilisait une machine à coudre pour rafistoler de vieilles affaires. Moi je la voyais faire et je rêvais de pouvoir l’utiliser pour créer mes propres vêtements », se souvient la couturière. Quelque temps après, ses vœux sont exaucés. Son père lui offre sa première machine à coudre. Elle ne la lâchera plus jamais. Entre 13 et 17 ans, elle coud, surjette, assemble, confectionne. N’ayant jamais pris de cours, elle apprend en s’exerçant.

La jeune créatrice parle quatre langues. Avec une parfaite maîtrise du français, russe, anglais et koumyk, langue de sa région natale, ses professeurs la poussent à aller en commerce international. Mais ses études ne lui plaisent pas. Aïgoul veut travailler. À Courchevel, elle devient agent d’accueil touristique pour de riches Russes. « C’était un milieu compliqué. Il y a des côtés très sombres qui ne me plaisaient pas », se remémore-t-elle. Elle se redirige donc vers Paris. Destination rêvée pour l’ambitieuse qui rêve de haute couture. C’est chez Chanel qu’elle atterrit. Pendant quelque mois, elle accueille les clients, et surtout, elle observe et compare. Dans un grenier de Villers-Semeuse « Je pensais que ce qui était fait à Paris était incroyable. Mais en voyant les vêtements, je me suis rendu compte que je savais le faire », se rappelle-t-elle. Alors, elle revient dans les Ardennes, et se met au travail. Dans le grenier de sa maison de Villers-Semeuse, elle confectionne des robes sur mesure, avec toutes les techniques de la haute couture. En parallèle, elle commence à travailler avec la chambre de métiers et de l’artisanat de Reims. C’est là que tout s’enchaîne.