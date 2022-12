La police de Charleroi veillera au grain, cette après-midi de matches de Coupe du monde: une centaine d’agents mobilisés

Pour les (très) rares personnes qui l’ignoreraient peut-être encore, une rencontre de football a lieu ce jeudi après-midi, rencontre qui verra s’affronter, attendez voir, nous compulsons notre agenda, oui, voilà, les Diables rouges contre la Croatie. Une rencontre fatidique, cruciale, même.

On imagine bien qu’en cas de victoire des Diables rouges, synonyme de qualifications au tour suivant (« On est en huitième ! »), un cortège de voitures klaxonnantes ne déferle dans le centre-ville de Charleroi. L’axe du rond-point du Marsupilami vers l’avenue du Général Michel puis le boulevard Tirou sera ainsi sous l’œil de la police, afin d’assurer la fluidité du trafic. Au total, ce sont une centaine de policiers qui sont d’ores et déjà mobilisés jusqu’à l’issue de ce match déjà haletant avant même d’avoir commencé.