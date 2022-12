Croatie-Belgique: Ivana, l’atout charme des adversaires des Diables, en tribune pour soutenir ses couleurs à la Coupe du monde (photos)

Il y aura sans doute plus de Croates que de Belges dans les tribunes. Et, cerise sur le gâteau, ils pourront compter sur leur arme fatale répondant au doux nom d’Ivana Knöll. Le « Daily Mail » l’a qualifiée de supportrice « la plus chaude du Mondial ». Ses premiers faits d’armes remontent au Mondial au Brésil en 2014 puis à celui en Russie en 2018. À l’époque, la jolie brune mesurant 1m80 était moins dévêtue dans les travées russes et brésiliennes qu’ici dans celles de Doha.

Une photo prise non pas sur une plage à Doha mais bien à Miami. - Instagram

Au stade Khalifa lors du match Belgique-Canada. - Instagram

Pour faire un jeu de mot facile, on dira qu’elle se tient plus ou moins à carreau. Une allusion à peine déguisée au drapeau croate et à son blason qui, rappelons-le, est composé de 13 carreaux rouges et de 12 carreaux blancs. Pourtant, la jeune femme de 30 ans fait tout pour ne pas passer inaperçue. Avant de lire cet article, vous aurez probablement été attiré par ses tenues portées en hommage à la sélection de son pays. « Knöll n’a pas encore causé d’incident international avec son choix de vêtements », déplorait presque le « Daily Mail » qui n’a pas raté pas l’occasion de se pencher sur son cas. Évidemment, nous ne nous arrêtons pas à ses mensurations.

L’eau est à bonne température au Qatar. - Instagram

Ivana Knoll est née à Francfort en Allemagne où elle a étudié huit ans avant de déménager à Capljina, une ville située en Bosnie-Herzégovine. Elle a poursuivi sa formation scolaire au lycée, en compagnie de sa sœur. En 2016, elle a participé au concours de Miss Croatie. Elle représentait les filles de la « diaspora » mais elle n’avait pas gagné. « Je veux devenir Miss Croatie parce que je pense que c’est le rêve de toutes les filles et que ce serait un très beau souvenir à me remémorer quand je serai plus âgée », avait-elle expliqué. Elle avait aussi participé au concours Miss Zagreb où elle avait remporté le titre de deuxième dauphine.

La danse du ventre

Elle était alors en première année à la faculté de graphisme de Zagreb. Parallèlement à cela, elle s’était engagée dans le mannequinat. « Je suis surtout fan de tournage de publicités. D’ailleurs, je suis aussi une grande fan de danse, en particulier de toutes sortes de danses du ventre que j’apprends à l’école de danse Néfertiti. J’ai été impliquée dans les danses et les performances latino-américaines pendant des années ».

En Russie, en 2018. - Instagram

Outre son amour pour la danse, elle a toujours aimé voyager. « Pour moi, il n’y a rien de plus beau au monde que de découvrir de nouveaux pays et de nouvelles cultures avec la personne que j’aime. Mon objectif est de les visiter tous ».

Au Brésil en 2014. - Instagram

On ne sait pas si elle s’est déjà rendue en Belgique mais elle ne serait pas passée inaperçue ! L’an dernier, elle avait confié qu’elle n’était jamais sortie avec un sportif et encore moins avec un footballeur professionnel. « Mon petit ami est architecte de profession, mais il travaille en fait dans la construction. C’est lui qui prend la plupart de mes photos que je poste sur Instagram ».

Avec les couleurs nationales. - Instagram

Cet été, elle a déménagé à Miami aux USA afin de continuer à développer sa carrière. Pour ce faire, elle a même décroché un visa de travail de trois ans où elle pourra concilier ses deux métiers qui assurent son gagne-pain : le mannequinat et l’influence sur les réseaux sociaux car elle a attiré... 924.805 followers sur son profil Instagram.