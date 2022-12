Une maman se fait incendier pour avoir allaité son enfant en plein milieu du supermarché: «Tout le monde est pour… mais pas comme ça!»

Le débat n’est pas nouveau et suscite toujours autant de réaction. La dernière vidéo d’une maman sur TikTok semble avoir ravivé certaines tensions. Calcium Cannons a publié, sur le réseau social, un clip dans laquelle on la voit allaiter son enfant au milieu d’un supermarché. Ce n’est pas la première vidéo du genre qu’elle publie pour sensibiliser au fait que cet acte est naturel.

Dans la vidéo en question, on la voit sortir son sein de son débardeur et le tenir pour donner à manger à son enfant dans un rayon du magasin. Les images ont été visionnées plus de 3 millions de fois et suscitent de nombreux commentaires. Et pas forcément positifs.