Inquiétude pour les Diables rouges à quelques minutes de Croatie-Belgique? Romelu Lukaku écourte son échauffement et rentre au vestiaire avec deux membres du staff médical

Romelu Lukaku, qui allait débuter le match sur le banc, est rentré au vestiaire cinq minutes plus tôt que les autres réservistes et avec deux membres du staff médical. A-t-il senti quelque chose ou juste une mesure de précaution ? L’attaquant est tout de même bien présent sur le banc, mais ce n’est pas forcément un bon signe alors que les Diables jouent leur qualification et qu’ils doivent absolument gagner.

