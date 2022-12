Futurs parcs nationaux: la Vallée de la Semois serait en très bonne position!

D’ici une bonne semaine, le gouvernement wallon devrait rendre son verdict et dire quels seront les deux parcs érigés au titre de parc national. Pour rappel, ces deux parcs nationaux font partie du Plan de relance de la Wallonie, et plus particulièrement des projets soutenus dans le cadre du Plan européen pour la reprise et la résilience. L’ensemble du projet bénéficie d’une enveloppe totale de 28 millions d’euros.

La création de ces deux parcs poursuit un double objectif : d’une part, valoriser les espaces naturels remarquables de Wallonie et contribuer au développement de la biodiversité, de l’autre créer une opportunité touristique et économique exceptionnelle.