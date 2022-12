Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Jean-Luc Crucke, un mois après votre opération, comment allez-vous ?

Je suis en pleine forme ! Je vis une deuxième jeunesse avec plus de sagesse, pour l’instant. Un mois après, j’ai repris mes repères sur le plan de la condition physique. Je marche beaucoup. Au début, les médecins m’avaient dit d’y aller mollo mais je leur avais répondu que si on m’enlevait la marche, on m’enlevait l’oxygène. J’ai donc écouté mon corps en reprenant petit à petit la marche. Et, pour le moment, je suis revenu au rythme que j’avais avant. C’est sans doute l’une des choses qui a fait que j’ai récupéré aussi vite. Mais je dois bien dire que j’ai eu beaucoup de chance !

Pourquoi ça ?

J’ai fait tout ce qu’il ne faut pas faire. Alors que l’on martèle les gens, à raison, par rapport aux cancers, j’ai considéré que cela ne pouvait pas m’arriver et que cela n’arrivait qu’aux autres. J’ai clairement passé tous les feux pour arriver directement au rouge.