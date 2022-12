La remise à neuf des pistes d’athlétisme intérieure et extérieure du MOHA à Obourg est prévue au printemps

L’intérieur du complexe sportif d’Obourg a déjà été rénové mais les revêtements synthétiques des pistes (intérieure et extérieure) sont très usés et nécessitent une remise à neuf.

Lire aussi> Athlétisme - Le MOHA d’Obourg fait un carton au championnat francophone: 35 médailles

La Ville de Mons détaille ces travaux : « L’intervention permettra d’allonger la durée de vie des pistes d’environ 5 ou 6 ans. Elle consistera, pour la piste extérieure, en un nettoyage complet du revêtement synthétique et des caniveaux, à la réparation des fissures, des zones endommagées et des zones rétractées, au retopping sur toute la surface par projection de polyuréthane perméable à l’eau et à la réalisation de nouveaux tracés ». Pour la piste intérieure, il est prévu un nettoyage complet du revêtement, la réparation des zones endommagées et un retraçage à l’identique des aires de concours.