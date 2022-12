Guerre en Ukraine: la présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen critiquée pour une communication maladroite sur le nombre de morts

Cette maladresse a eu lieu dans le cadre des annonces de la Commission sur ses ambitions de soutenir la création d’un tribunal spécial pour juger le «crime d’agression» russe envers l’Ukraine et de trouver des pistes pour utiliser les avoirs gelés au bénéfice de la reconstruction.

Dans une vidéo postée sur Twitter mercredi matin, Ursula von der Leyen évoquait le décès de «plus de 100.000» militaires ukrainiens et «20.000» civils, sans préciser quelle était la source de ces décomptes. Un peu plus tard, une nouvelle version de son annonce a été postée, sans ces éléments. Une des porte-paroles principales de la Commission européenne, Dana Spinant, remerciait en parallèle via Twitter ceux qui «ont signalé l’inexactitude des nombres», précisant que l’estimation (de 100.000 militaires) provenait de «sources externes» et devait se rapporter aux «victimes, donc aussi bien les tués que les blessés».