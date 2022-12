Arnaud Delvenne («Le grand bêtisier des chefs»): «J’ai brûlé pas mal de plats»

de videos

Y a-t-il de la concurrence entre vous ?

Non. La vie est souvent ennuyeuse, donc si en plus, on y ajoute des méchancetés envers les autres, ça ne sert à rien. On fait un métier de partage et de transmission. Et c’est dans cet esprit que je suis. Avec Loïc, on s’est échangé des petits conseils, des astuces, et j’ai vraiment apprécié ce partage avec lui.

Parlons de vos bêtises, puisque c’est le thème de l’émission. Il y a quelques casseroles qu’on peut retrouver dans les archives de « Top chef » ?

Oh oui ! Ce serait présomptueux de dire que j’ai excellé durant tout le concours.

Quelle est la plus grosse gaffe que vous ayez faite en cuisine ?

Quand j’étais plus jeune, j’ai dû laisser brûler pas mal de choses ou oublier que c’était dans le four. Mais ce sont des choses qui arrivent à tout cuisinier.

Et de trop assaisonner un plat ?

J’ai déjà sursalé un plat, en expliquant au client que c’était normal, que c’était pour retrouver une certaine salinité du produit, alors que ça n’a rien à voir. (Rires.)

Six mois après la finale de « Top chef », les retombées se font toujours ressentir ?

Oui, tous les jours. Que ce soit dans les propositions de travail que je reçois au quotidien ou la gentillesse des gens que je rencontre dans la rue et qui ne cessent de me rappeler des petites phrases un peu comiques que j’ai dites.

On imagine que vous êtes fort occupé !

Oui. J’ai mon restaurant à Liège, Nono, qui fonctionne toujours aussi bien. On y a placé un chef pour que je puisse à côté poursuivre mon développement professionnel, même si j’y passe toujours régulièrement. Et à côté de ça, j’ai lancé mon concept de repas à domicile. Je viens avec mon associé investir une table de particuliers pour 6 à 12 couverts. Ça marche très bien, ça permet une vraie proximité avec les convives.