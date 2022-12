PEF («Enquête à cœur ouvert»): «Le tournage en Belgique fut pesant»

Les mystères de la télé ! En découvrant la programmation d’« Enquête à cœur ouvert » sur TF1, on s’est tout de suite dit « chouette, une série inédite ». Surtout en ces temps de Coupe du monde, où le petit écran est squatté par le ballon rond. Sauf qu’en y regardant de plus près, en lisant le synopsis et en examinant la distribution, tout cela nous a directement rappelé un autre feuilleton, diffusé il y a à peine plus d’un mois sur la RTBF : « Renaissances ». Et pour cause, puisqu’il s’agit exactement de la même minisérie, mais dont TF1 a changé le nom, sans doute pour que celui-ci soit attractif et explicite.

Reste que si vous avez raté sa diffusion sur la RTBF, c’est donc l’occasion de vous offrir une séance de rattrapage. On y découvre Pierre-François Martin-Laval (PEF pour les intimes) en père de famille. « Mon épouse dans la série, Florence, risque de mourir en l’absence d’une transplantation cardiaque », explique le comédien. « Et quand l’espoir de la sauver se présente, sa fille adoptive, désormais adolescente, fait une crise identitaire. Vincent se retrouve dans la tourmente entre les deux femmes de sa vie. C’est un profil différent des autres personnages que j’ai interprétés jusque-là, qui étaient généralement irresponsables ou lunaires. J’ai trouvé intéressant de me glisser dans la peau d’un père de famille rassurant, plus mûr et responsable. Même si de nouveaux soucis surviennent au fil des épisodes et que Vincent ne reste finalement pas solide. »