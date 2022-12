Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Jeudi 10 novembre, Thomas Monjoie et son collègue patrouillent à Schaerbeek. Un individu frappe à la vitre du combi de police. Thomas, le conducteur, ouvre la vitre. Aussitôt, l’homme brandit un couteau et poignarde le jeune policier au niveau du cou. Thomas décède sur place. Il avait 29 ans. Son collègue s’en sortira avec une blessure au bras et un traumatisme psychologique pour le restant de ses jours.

Lundi, quelque 12.000 policiers ont manifesté dans les rues de Bruxelles pour crier leur détresse et leur colère face à cette violence qui touche de plus en plus durement et de plus en plus souvent les policiers.

Quelque jours plus tôt, le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, avait annoncé une série de mesures afin de répondre plus sévèrement aux violences commises à l’encontre des forces de police.