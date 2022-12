«La garçonne»: Laura Smet étrillée par la critique

Alors que France 3 achève la rediffusion de « La garçonne », la première série dont Laura Smet est l’héroïne, la fille de Johnny et Nathalie Baye effectue actuellement ses premiers pas au théâtre à Paris, dans la pièce « Le principe de l’incertitude », aux côtés de Jean-Pierre Darroussin.

Lire aussi «Peut-on laisser ma famille tranquille et respecter mon intimité?»: le gros coup de gueule de Laura Smet

Et si sa prestation dans « La garçonne » avait été plutôt bien accueillie, on ne peut pas en dire autant pour ses débuts sur les planches ! Le jeu de la comédienne de 39 ans a été descendu en flèche par la critique française. « Laura Smet est absente, maladroite, on sent qu’elle est très mal à l’aise », pointe ainsi « Télérama », tandis que « Le Figaro » a rebaptisé la pièce « Le principe de l’ennui ».