Immense déception pour les supporters rassemblés au Hall des Criées, à Herve, pour voir le match des Diables

Pour les organisateurs, cette coupe du Monde est «clairement différente des autres»

Les organisateurs de l’évènement coupe du Monde au Hall des Criées. - C.B.

Par la rédaction

Au début de la rencontre entre la Belgique et la Croatie, le Hall des Criées était assez clairsemé. Les gens sont arrivés au fur et à mesure des minutes. En fin de première mi-temps, il y avait pas mal de monde et encore plus durant la deuxième.

Organiser des événements durant cette coupe du Monde au Qatar n’est pas chose aisée. « On a eu je pense à la grosse louche près de 500 personnes durant les deux premiers matchs », détaille l’un des organisateurs. « On a fait ce que l’on a pu pour réaliser une bonne promo, mais nous sommes tributaires des horaires. Le premier match un mercredi soir n’était pas idéal pour les familles alors que nous en avons généralement beaucoup. La défaite de dimanche a fait mal et l’ambiance en a pris un coup. Et ce jeudi après-midi, ce n’est pas facile quand les gens travaillent… Cette coupe du Monde est clairement différente. On sent moins de peps et d’engouement par rapport à une compétition qui se déroule en été. »

Les organisateurs espéraient bien pouvoir organiser un quatrième match des Diables Rouges, mais ce ne sera pas le cas. Reste à voir s’ils diffuseront d’autres matchs alors que notre équipe nationale est éliminée du tournoi.