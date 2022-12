Courtois soutenu par ses enfants pour sa 100e sélection: les familles des Diables rouges présentes en nombre dans les tribunes pour Croatie-Belgique (photos)

Les Diables ont du soutien ce jeudi, pour le choc décisif contre la Croatie. Après avoir eu l’opportunité de profiter d’un petit peu de temps avec leur famille suite à la défaite contre le Maroc, sont désormais soutenus par leurs proches, présents en nombre dans les tribunes pour Croatie-Belgique.

Parmi eux, on retrouve notamment la femme et les enfants de Thibaut Courtois, qui fête sa 100e sélection, mais aussi les épouses de Kevin De Bruyne et Roberto Martinez, ou encore le père d’Axel Witsel.

Mishel Gerzig, l’épouse de Thibaut Courtois avec ses enfants.

Michèle Lacroix, l’épouse de Kevin De Bruyne.

Le papa de Kevin De Bruyne, avec sa fille.

Beth Thompson, l’épouse de Roberto Martinez.

La famille de Jérémy Doku. - Belga

Le papa d’Axel Witsel.