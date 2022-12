Un accrochage entre deux véhicules dans la rue Ramioul à Engis fait un blessé

Deux véhicules ont eu un accrochage vers 13h45 ce jeudi après sur la rue Ramioul à Engis. La police de Meuse-Hesbaye a été appelée afin d’intervenir sur place. « Une camionnette et une voiture sont en cause. La conductrice d’un des véhicules a été blessée. Elle était en état de choc et a été transportée au centre hospitalier du Bois de l’Abbaye. » Ses jours ne sont pas en danger, nous précise-t-on.

L’accident a provoqué une entrave partielle de la circulation, rapidement rétablie. Les circonstances de l’accrochage ne sont pas connues.