Les Philippevillains ont jusqu’au 17 janvier pour se prononcer sur le projet d’extension du zoning commercial des 4 Vents

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le zoning des 4 Vents, situé en bordure des Nationales 5 et 40 à Philippeville, réunit une dizaine de moyennes et grandes surfaces commerciales. Depuis plus de 20 ans, un projet d’extension du site est à l’étude.