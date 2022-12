Nej sort le chapitre 3 de «SOS»: «Je kifferais collaborer avec Nekfeu, ce serait improbable!»

Vendredi dernier, Nej sortait « SOS : Chapitre 3 », le troisième opus de sa saga composé de 10 titres et d’un featuring avec le rappeur Franglish. À cette occasion, la Française d’origine marocaine était l’artiste féminine la plus écoutée chez nos voisins devant Angèle, Rihanna, Taylor Swift et Beyoncé. Rien que ça !

Nous avons eu la chance de discuter avec la chanteuse au plus de 1,3 million d’abonnés sur TikTok. Nej a évoqué avec nous son nouvel album prévu en 2023, sa collaboration de rêve avec Nekfeu, l’impact sur sa carrière de son titre « Paro » ou encore l’amour de son public belge.