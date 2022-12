Leysley abandonnée par un chauffeur du bus sous une pluie battante: «C’est de la discrimination, il m’a dit que je serais trop lourde»

Pour se rendre chez ses petits-enfants, Lesley doit prendre trois bus. Si les deux premiers trajets se sont déroulés sans encombre, le troisième a été plus problématique. Le chauffeur ne lui aurait pas permis de monter à l’intérieur du véhicule avec son scooter, prétextant qu’elle serait « trop lourde ». Il ne lui a donc pas abaissé la rampe spéciale prévue à cet effet.

La Britannique a donc été forcée de faire son dernier kilomètre de trajet sur son scooter et sous une pluie battante. « Tous les bus que j’ai utilisés n’avaient aucun problème avec mon scooter, cependant, le troisième a refusé de me laisser monter », explique dans les colonnes de Metro. « Le chauffeur m’a dit que c’était à la discrétion du conducteur d’autoriser ou non de nous faire monter dans le bus. »