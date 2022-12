Caroline Couty et Élodie Hotyat quittent le conseil communal de Gerpinnes: Loriane Binato et Charlène Maho les remplacent

Deux sièges étaient vides lors du début de conseil communal jeudi dernier. Caroline Couty (Les Engagés) a prêté serment en 2018, et a laissé sa place le 24 novembre 2022. « J’ai dû me rendre à l’évidence, ma vie professionnelle est de plus en plus active et je ne pouvais plus m’investir comme je l’aurais souhaité et surtout, je ne pouvais plus assumer ce pour quoi j’ai été élue », explique l’ancienne conseillère. « J’ai toujours été intéressée par l’actualité de ma commune », continue la Lovervaloise. « Et je suis quelqu’un de festif et investi. Donc, comme je partageais des valeurs avec le CDH, je me suis lancée en 2018. » Caroline Couty quitte le Conseil Communal. - DR

Caroline Couty ne ferme pas la porte à la politique mais « dans l’état actuel des choses, avec le boulot, ce n’est pas possible. Je préfère laisser ma place à quelqu’un qui aura plus de temps. » Cette personne, c’est Loriane Binato (Les Engagés), née à Acoz, elle a prêté serment lors de ce même conseil communal le 24 novembre.

Loriane Binato remplace Caroline Couty « Je me suis toujours dit que quand j’en aurais le temps, je m’impliquerai dans ma commune. Quand j’ai remis mon agence en 2015, c’est donc ce que j’ai fait. Je me suis présentée aux élections en 2018 et je suis devenue suppléante. Avec le départ de Caroline Couty, une opportunité s’est présentée », et Loriane Binato l’a saisie.

Loriane Binato remplace Caroline Couty. - MD « Depuis le début de la mandature je suis très active dans la commune, j’ai organisé des expositions au centre culturel », cite notamment la conseillère fraîchement en fonction. « Maintenant je vais pouvoir apporter ma petite pierre à l’édifice, écouter les Gerpinnois et participer au développement de la commune. » Du changement dans l’opposition Élodie Hotyat (Horizons) a été élue en tant que conseillère communale en 2018. Elle a rejoint les rangs de l’opposition à 22 ans. « Je pense que c’était trop tôt pour moi. Déjà, j’étais encore aux études à Liège donc je n’ai pas eu la possibilité de participer beaucoup aux conseils communaux », explique-t-elle. Élodie Hotyat habite désormais Mettet. - DR « Aussi, j’avais une autre image de ce rôle de conseillère, je pensais qu’en m’investissant dans le pouvoir local je découvrirais une politique plus conviviale mais je me suis rendu compte qu’il y avait beaucoup de conflits et que ces conflits ne menaient pas forcément à des solutions et cet aspect était compliqué à gérer pour moi. » Mais la raison de la sortir d’Élodie Hotyat du conseil communal, c’est également son déménagement. « J’habite à Mettet maintenant. » Charlène Maho remplace Élodie Hotyat Charlène Maho (Horizons) habite à Joncret depuis toujours, d’abord avec ses parents, puis avec son compagnon. « Ma maman a toujours été pasionnée de politique. Donc, un jour, je me suis dit « Pourquoi pas essayer ? » et ça m’a amené au Conseil d’Action Social du CPAS. J’y suis depuis maintenant quatre ans et ça a été un très bon apprentissage ! J’ai pu commencer à œuvrer pour la commune et pour les Gerpinnois. » Charlène Maho rejoint l’opposition. - MD