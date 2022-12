«J’ai mis dans ma valise» sera raconté aux petits ce samedi à Couvin

Dans le cadre de « Cont’émoi », le Centre culturel Christian Colle de Couvin reçoit le spectacle « J’ai mis dans ma valise » de Cécile Crispin. La représentation, accessible dès 3 ans, aura lieu ce samedi 3 décembre à 15h.

Librement inspiré de trois albums jeunesse, le récit emmènera les petits bouts au pays de l’imaginaire. Cécile Crispin est conteuse et animatrice d’ateliers conte et théâtre. Objets, instruments et chansons seront au rendez-vous dans son histoire.