Noël se fêtera en musique au Kiosque de Couvin

Si l’été se célèbre en musique avec « Kiosque en fête », l’hiver a dorénavant son « Noël au Kiosque » à Couvin. En collaboration avec l’Académie de musique, le Centre culturel Christian Colle propose le samedi 17 décembre un concert de Noël au Kiosque (place Général Piron)

Les élèves des cours de Jardin musical, Formation musicale, Chant d’ensemble et Classe de cuivres ont concocté un programme chaleureux. Chocolat et vins chauds sont prévus pour réchauffer les plus frileux. S’il pleut, le concert se tiendra au centre culturel (Faubourg de la Ville).