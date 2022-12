Réhabilitation du Waux-Hall à Mons: voici à quoi ressembleront le parc et le bâtiment central après les travaux! (photos)

« C’est un superbe projet pour notre ville, que nous avons hâte de voir aboutir. Les travaux sont attendus pour la seconde partie de l’année 2023. Cette phase de rénovation très attendue complète le travail déjà réalisé depuis le début de la mandature avec le renouvellement des grilles de protection pour sécuriser le site, le nettoyage en profondeur des statues du parc et le curage des étangs qui n’avait plus été réalisé depuis 30 ans », détaille le bourgmestre de Mons.

Des établissements Horeca

La rénovation et la stabilisation du bâtiment permettront à terme de lui redonner vie et de le rouvrir complètement au public. Le pavillon sera rénové et la salle qui n’était plus aux normes sera remplacée par un bel espace contemporain. Deux beaux établissements Horeca prendront place au rez-de-chaussée et à l’étage, lequel comprendra une terrasse couverte qui sera reliée au parc.

L’avant-projet. - Atelier Empreinte

Voici à quoi devrait ressembler le bâtiment central après travaux. - Atelier Empreinte

Une belle opération pour la Ville de Mons. « En effet, une bonne partie des coûts de rénovation, environ trois quarts, sera financée par le privé (via la mise en concession des lieux à deux opérateurs Horeca), et le solde sera financé en partie par les subsides obtenus auprès de la Région wallonne », ajoute Nicolas Martin.