Voici le sixième numéro de Gazette Foot, l’émission du foot carolo, avec Greg Richir et Michele Amodoro en studio

Comme chaque fin de semaine, nous mettons le foot carolo à l’honneur via une émission qui attire de plus en plus de visionneurs et suscite des retours enthousiastes...

Cette fois, Félicien Argentino a passé un excellent moment avec un entraîneur libre depuis son éviction de Courcelles il y a quelques mois et celui qui dirige les Bourlettis. Bonne émission à vous de l’autre côté de l’écran !