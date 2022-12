Michelle découvre une étrange «cloche» sur l’une des bananes qu’elle vient d’acheter en magasin: «Si mon fils l’avait ouvert le lendemain…»

C’est en regardant de plus près les bananes qu’elle venait d’acheter que Michelle a remarqué quelque chose d’étrange. Une sorte de « cloche » sur la peau. « Je les ai achetés à Waitrose. Je pensais que trouver un nid d’araignées sur des fruits achetés en magasin était un mythe mais j’ai pris une photo et en zoomant… », raconte la maman à Edinburgh Live.

La femme appelle son mari qui dépose la banane dans l’évier et la pique à l’aide d’une fourchette. Là, c’est l’horreur. « Des centaines d’araignées s’en sont échappées. Mon mari a ouvert le nid et des centaines et des centaines d’araignées sont sorties. Quand j’ai regardé en ligne pour voir ce qu’elles pourraient être, ce n’était que des histoires d’horreur. effrayant. »