Le sapin qui trônera au Palais royal provient de Bütgenbach

Tous les trois ans depuis 2007, la Province de Liège fournit le sapin qui trône à l’entrée du Palais royal à Bruxelles. Une rotation se fait entre les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg. Cette année donc, le sapin proviendra de notre province. Plus encore, il proviendra du village de Kuchelscheid, dans la commune de Bütgenbach.

Pour sélectionner le sapin, ce sont les services agricoles de la province de Liège qui se chargent de la tâche, avec l’appui de la Division Nature et Forêts (DNF) du cantonnement de Malmedy. Ils élaborent ainsi le cahier de charge pour l’abattage et le transport et veillent à la coordination de tous les intervenants (bûcheron, société de transport, etc.). C’est donc un honneur pour la région de participer à la décoration du Palais Royal pour les fêtes de fin d’année.