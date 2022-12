À partir du 11 décembre, plusieurs trains de la ligne 130A circuleront jusque Maubeuge pour renforcer la correspondance avec Paris-Nord

C’est une excellente nouvelle pour les navetteurs, qu’ils soient de la Haute Sambre ou d’ailleurs ! La ligne 130A, qui effectue la liaison entre Charleroi-Sud et Erquelinnes, verra plusieurs de ses trains poursuivre leur trajet jusque Maubeuge, en France. Et cela offre une meilleure correspondance jusque Paris-Nord. « La SNCB, en collaboration avec la SNCF, poursuit en effet la cadence de l’offre de trains vers Maubeuge en semaine et le week-end », confirme-t-on du côté de la SNCB. Voilà qui, non seulement va désenclaver la région de la Haute Sambre, mais aussi permettre aux navetteurs de tout le pays de rejoindre la capitale française plus aisément.

« En pratique, 18 trains par jour de semaine, soit 9 dans chaque sens, et 16 trains le week-end, ou 8 dans chaque sens, circuleront vers et depuis Maubeuge (S63 Charleroi-Central – Thuin – Erquelinnes). Les voyageurs profiteront donc de 2 trains par heure entre Charleroi-Central et Erquelinnes avec l’un des deux qui sera prolongé jusque Maubeuge. »