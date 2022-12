Plus de 1.800 arbres plantés à proximité de l’autoroute E40/A3 à Vottem

La Sofico a verdurisé les bords de la E40/A3 à Vottem. Plus de 1.800 arbres ont été installés juste devant les panneaux antibruit placés le long de l’autoroute, et ce afin d’améliorer le cadre de vie des riverains et favoriser le développement de la biodiversité.

La semaine du 28 novembre, une réfection complète du RaVeL jouxtant les écrans antibruit a été également effectuée afin d’améliorer le confort des usagers.