Top départ du marché de Noël de La Louvière: voici toutes les nouveautés au programme!

« C’est dans le même esprit que le Roller flash qu’il y avait au temps de ma jeunesse sur l’espace de Cora. C’était un dancing où on pouvait faire du patin à roulettes tout en dansant un peu à la façon du film La Boom. Elle est accessible sans limite de temps et pour 5 € par personne », explique Pascal Leroy, l’échevin de la Gestion du Centre-ville. « C’est le plan B que nous avons mis en place vu la crise actuelle. Des rollers sont prévus à cet effet sur place ainsi que les protections. Des soirées disco et années 80 seront organisées sur la piste ».

Ce 1er décembre a sonné le début du marché de Noël de La Louvière ! L’événement prend, cette année encore, ses quartiers sur la place Maugretout et ce jusqu’au 31 décembre minuit. Mais si les chalets sont au rendez-vous, la traditionnelle patinoire laisse quant à elle sa place à une piste de rollers pour d’évidentes raisons énergétiques et écologiques. Une piste faite d’un revêtement particulier, utilisée par les joueurs de hockey professionnels américains et qui rend les chutes moins douloureuses que sur une surface en bois ou en plastique.

Si chaque année, le marché accueille un grand chapiteau qui fait à la fois office de restaurant et de bar, celui-ci n’est plus au programme cet hiver. En effet, l’endroit qui devenait selon l’avis des autorités louviérois souvent une « boîte de nuit » en soirée, laissera sa place pour une ambiance plus féerique.

D. Claes

« Nous avons voulu replonger un peu plus dans l’esprit d’un marché de Noël plus local avec un peu plus de convivialité et de rencontres. La disposition est d’ailleurs différente pour cela », précise l’échevin louviérois. « La piste de roller est placée de manière centrale par rapport à l’église et les chalets sont disposés tout autour de la place. Il y a aussi un abri en toile où on a des tables hautes qui pourront accueillir les gens s’il fait mauvais ».

D. Claes

Parmi la vingtaine de chalets présents, on trouve des artisans et des produits de bouche tels que des tartiflettes, des pékets ou encore le traditionnel vin chaud. À noter que pour la première fois cette année, un chalet proposera des marrons chauds ce week-end des 3 et 4 décembre.