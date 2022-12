Pierre-Louis tabasse sa compagne à Seneffe, la scène est filmée: 30 mois de prison ferme

Les séquences ont été filmées par la caméra de surveillance du jardin de ses parents. On voit Pierre-Louis tourner comme un lion en cage. Il parle à sa compagne au téléphone : « T’es où ? Reviens tout de suite, sale p… » Il ajoute : « Si tu ne viens pas tout de suite, je brûle ta maison et je tue toute ta famille ». Malgré ces menaces, la demoiselle revient sur place et évidemment, elle se prend des baffes sous l’objectif de la caméra. À sa meilleure amie, elle dira : « Il me frappait partout, sans regarder où. Au point que je ne sentais même plus la douleur ». Au tribunal, elle minimisera : « C’était une simple petite dispute de couple, rien de grave ».

Damien Vervaeren. - XDB

Du côté de la défense, Me Alisson-Scarlet Cerquetti, en revanche, estimait que la prison n’était pas la bonne solution pour Pierre-Louis : « Il a déjà fait de la prison ferme et sa compagne a constaté un changement dans son comportement à sa sortie ; il était devenu plus instable et plus violent, il a commencé à la frapper »… Elle avait proposé un sursis probatoire pour lui permettre de soigner ses problèmes d’abus d’alcool et de médicaments.