La Belgique éliminée de la Coupe du monde: Lukaku a eu des occasions de marquer, mais ce n’était pas son jour… (vidéos)

C’est les images qui resteront dans les esprits après l’élimination de la Belgique de la Coupe du monde. Les Diables devaient l’emporter et ils auraient sans doute pu le faire. Le match a changé de physionomie avec l’entrée en jeu de son buteur Romelu Lukaku en début de seconde mi-temps, avec quelques grosses occasions et un jeu beaucoup plus offensif.

Mais le joueur, qui a débuté cette compétition blessé et qui n’était pas titulaire car sans doute toujours touché, n’a pas réussi à mettre le ballon au fond. Son entrée au jeu a tout changé, mais il lui a manqué un petit quelque chose pour être le héros du match. Un poteau, puis trois occasions dans le petit rectangle dans les dernières minutes, mais quand ça ne veut pas, ça ne veut pas…

Sa frustration et sa tristesse en fin de match, qu’il a terminé en pleurs, témoignent de tous les sentiments par lesquels il a pu passer.