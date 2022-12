7 pour Courtois, 4 pour Lukaku: voici les bulletins des Diables rouges contre la Croatie

7 Courtois : Réalise une trilogie d’arrêts dans le quatrième quart d’heure face au triangle d’or de la Croatie en détournant des frappes de Kovacic (50e), Brozovic (54e) et Modric (54e). Un frisson le parcourt sur la première frappe du match (9 secondes !) mais Perisic ne cadre pas. Il croit devoir faire face à son coéquipier, Luka Modric, sur penalty mais celui-ci est annulé par le VAR.

6 Alderweireld : Symbole des difficultés de construction des Diables rouges lors de la première période. Deux bons longs ballons pour Carrasco (34e) et Trossard (40e). Bonne intervention en reculant sur un centre de Perisic venant de la gauche (72e).

6,5 Vertonghen : Confirmé malgré les critiques acerbes à son encontre, il est battu dans les airs par Livaja mais le Croate ne cadre pas son essai (34e). Il intervient bien de la tête sur le coup franc amenant le penalty finalement annulé. Attentif sur un centre où il devance Livaja (45e). S’en sort magnifiquement face à Perisic (78e).

6 Castagne : Dans la même position que face au Maroc – défenseur central droit -, le joueur de Leicester défend très bien face aux dribbles de Kramaric (21e). En première période, il a eu du mal à aider son équipe dans la construction.

5 Meunier : Dès les premières secondes, il est pris dans son dos et par le crochet de Perisic. Il s’est ensuite repris défensivement en prenant l’ascendant sur l’ancien de Roulers (4, 19 et 63es) jusqu’à un centre où il est beaucoup trop attentiste (45e). Offensivement, il a du mal à bien calibrer ses passes et ses centres.

7,5 Dendoncker : Associé pour la toute première fois à Axel Witsel dans le cœur du jeu, Dendoncker réalise une très bonne performance. Très cohérente et très volumineuse. A l’image de sa récupération dans les pieds de Modric (37e). Loin d’être la seule pour Dendoncker qui, prenant confiance, réalise une très belle percée avec un centre dangereux (42e).

6 Witsel : Plus combatif et hargneux dans les duels que lors des précédents matchs à l’image d’un pressing très haut sur Brozovic (7e). Juste après, il perd un ballon (8e). Sans conséquence. Au milieu de la première période, il réussit un très beau retour. Davantage dans le dur lors du deuxième acte quand les écarts en les lignes se sont accentués.

6 De Bruyne : Le jour et la nuit avec ses deux premiers matchs. Brassard autour du bras, le joueur de City a multiplié les passés clés pour ses coéquipiers. Carrasco (5e), Mertens (14e) et encore Carrasco (60e) ont été mis sur orbite par « KDB ». Gvardiol l’empêche de trouver idéalement Lukaku (48e). Deux frappes non cadrées (51 et 69e).

5 Carrasco : Parfaitement lancé par De Bruyne, il emmène très bien son ballon, se faufile mais se heurte au retour salvateur de Juranovic (60e). En première période, il est trop court sur un centre de Mertens avant d’oublier les copains en retrait (12e). Lance bien De Bruyne en fin de première période. Auteur de son deuxième penalty après celui contre le Canada mais il est sauvé par le VAR (17e).

4 Trossard : Clamé sa volonté d’être titulaire, c’est bien. Le montrer sur le terrain, c’est mieux. Tantôt en « faux » neuf, tantôt en soutien de l’attaquant, le joueur de Brighton n’est pas parvenu à avoir l’influence qu’il en club. Même s’il n’a pas toujours été bien servi, il a multiplié les mauvais choix et les mauvaises exécutions comme lorsqu’il tarder à donner le cuir (37e). On ne peut pas lui reprocher de se battre.

3,5 Mertens : Surprise du onze de base de Martinez, le Louvaniste entame bien sa rencontre avec une bonne course et un bon centre mais Carrasco est trop court (12e). Ne cadre pas alors qu’il est parfaitement lancé par De Bruyne (14e). Un tournant dans son match tant il a été en difficulté à la sortir du premier quart d’heure. Sorti à la mi-temps pour Lukaku.

Les remplaçants :

4 Lukaku: avec lui, cela aurait été un autre tournoi. L’attaquant phare des Diables a eu les occasions pour offrir la qualification mais il a trouvé le poteau (60e), n’a pas su dévier une frappe de Meunier (87e), n’a pu pousser le cuir au fond (89e) et a été empêché par Gvardiol (90e). Il était inconsolable au coup de sifflet final.

6 Thorgan Hazard : monté à la 58e à la place de Trossard, il a apporté un plus offensivement. Bon centre vers Lukaku.

5,5 Tielemans : monté à la place de Dendoncker, averti un peu plus tôt, il a tenté de récupérer des ballons et relancer les offensives.

6,5 Doku : monté à la 72e, il a mis la pagaille dans la défense croate de par sa vitesse et ses dribbles. A lui tout seul, il a réussi à déstabiliser la défense croate qui a plié mais pas rompu.

NC Eden Hazard : monté dans les derniers instants, il n’a pas pu influer.

Le sélectionneur

3 Martinez : Batshuayi ayant épuisé son crédit, Lukaku n’étant pas à 100 % et Openda ayant trop peu de vécu, le sélectionneur a opté pour Dries Mertens en « faux » neuf. Un fameux pari… perdu. Tout comme celui de se priver d’Eden Hazard au profit de Carrasco et Trossard. Ses changements ont apporté un peu plus sur le plan offensif mais cela n’a pas suffi à forcer la qualification. On aurait voulu voir Doku plus tôt et même avant la Croatie.