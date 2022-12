Appel dans le maxi-procès mafia Liège-Favara: un deuxième procès s’ouvrira le 23 janvier 2023

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le 15 juin 2021, la justice sicilienne ouvrait les débats d’un procès-fleuve, relatif à une guerre entre deux clans mafieux qui ont organisé et perpétré trois meurtres, deux tentatives de meurtre, un trafic de drogue et un trafic d’armes, entre Liège et Favara.

Un an plus tard, le verdict était rendu. En juin dernier, le juge a donc condamné Antonio (51) et Calogero (33) Bellavia des meurtres de Mario Jakelic et Carmelo Ciffa.