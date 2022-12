Du karaoké en live avec un groupe de musiciens pros: c’est le concept du Studio 20 Live, à Malmedy

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Faire du karaoké entre copains, dans une salle privative, c’est possible au Studio 20, sur le site d’Intermills, depuis un moment déjà. La formule rencontrant de plus en plus de succès, une nouvelle idée a germé dans l’esprit de Lucas Léonard, le gérant d’Intermills. Le Studio 20 Live. « Je suis vraiment fier de ce projet et de pouvoir mêler toutes les casquettes inimaginables de mon job. J’ai tout mélangé, c’est assez drôle. »

Chanter sur scène ou dans le public, c’est permis et même encouragé avec Studio 20 Live. - Leustudio - Mathieu Leufgen