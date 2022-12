«Je ne peux pas continuer»: c’est fini pour Roberto Martinez, il arrête avec les Diables après l’élimination de la Belgique en Coupe du monde

Roberto Martinez a annoncé en conférence de presse, dans la foulée du partage vierge (0-0) contre la Croatie fatal à la Belgique, qu’il quittait son poste de sélectionneur national.

« C’était mon dernier match en tant qu’entraîneur de l’équipe nationale. C’est émouvant… Je ne peux pas continuer. J’ai dit au revoir aux joueurs et au staff. J’allais arrêter de toute façon, peu importe ce qui allait arriver. Même si nous étions devenus champions du monde. J’ai pris cette décision juste avant la Coupe du monde », a-t-il déclaré en larmes.

« Nous avons perdu à juste titre ce deuxième match contre le Maroc. Nous n’étions pas prêts. Aujourd’hui, on s’est créé beaucoup d’occasions, donc non, je n’ai aucun regret. On peut quitter la Coupe du monde la tête haute ».

L’Espagnol, qui a mené les Diables Rouges à la 3e place du Mondial 2018, était arrivé en août 2016.