La région liégeoise a connu 10% de décès en plus cet été (et même 17,5% en août): Les pics de chaleur en cause

L’Institut de Santé Publique Sciensano a publié récemment les chiffres de mortalité de l’été dernier en Belgique.

Toutes causes confondues, la surmortalité générale a été de 2291 décès, soit 5,7 % de plus par rapport aux prédictions. « Il s’agit de la surmortalité estivale la plus importante depuis les 20 dernières années », souligne Sciensano.

L’institut a mis ces chiffres en rapport avec les quatre phases de forte chaleur et des pics d’ozone : du 15 au 18 juin, du 14 au 20 juillet, du 6 au 17 août et du 22 au 26 août. Et les 1098 décès covid durant l’été ne peuvent l’expliquer, d’autant plus qu’ils étaient plus nombreux encore durant l’été 2021.