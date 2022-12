Kiki l’Innocent est dégoûté: «Il faut changer de coach»

« Je suis dégoûté, quelle horreur. Et partagé parce que pour une fois, ils ont fait le match qu’on attendait d’eux. C’était plus costaud et pourtant c’était la Croatie en face. Mais pourquoi n’a-t-on pas joué comme ça les deux matches avant ! »

Martin Charlier, devenu célèbre pour son personnage de Kiki l’Innocent, regrette les trois occasions manquées par Lukaku. « Il pouvait être un dieu national ! À quoi ça tient… Le piquet OK, mais son ventre ! Jette-toi de tout ton corps ! »

« Ça laisse des regrets, si on avait joué comme ça contre le Maroc… C’est une des plus grandes déceptions vécues avec les Diables. Pour moi c’est clair, il faut changer de coach. Il a une génération plus que dorée et voilà… Ce serait ridicule de le garder. Et je pense qu’il faut revenir à un entraîneur belge. Parce que la différence, elle se fait dans la niaque de l’amour du pays. C’est ce qui nous manque. Le Maroc est premier du groupe uniquement sur cette valeur-là. »

B.B.