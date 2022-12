Perica aux anges, les Belges déçus: quelques joueurs du Standard ont suivi Croatie-Belgique en stage à Marbella (vidéo)

Tous supporters, le temps d’un match. De Nicolas Raskin, qui aurait aimé être du voyage a Qatar, à Stipe Perica, visiblement confiant pour sa Croatie avant le match : « Andiamo Croatia ! » Le buteur croate n’a pas souhaité suivre la rencontre avec le staff et les autres joueurs du Standard, sûrement plus au calme dans sa chambre d’hôtel. À Marbella, une partie du groupe liégeois s’est rassemblé pour supporter (une dernière fois) les Diables rouges.

De la tension, forcément, pour Arnaud Bodart, Renaud Emond ou encore Renaud Emond, les spectateurs les plus attentifs. Acoudé au bar, le clan nordique (Zinckernagel, Laursen et Donnum) suit les débats de loin, pas ou plus concerné par la Coupe du monde. Après vingt minutes, Ronny Deila, lui, semblait avoir compris que le match allait rester fermé durant nonante minutes.

Face à une rencontre remplie d’apathie et, il faut bien l’avouer, à cause de la qualité médiocre du signal télévisuel proposé par les hôtes du jour, chacun est finalement retourné dans sa chambre pour suivre, un peu de loin, la fin de match et l’élimination surprise des Diables rouges. Résignés, comme beaucoup de supporters…

Ce vendredi, la Coupe du monde aura définitivement beaucoup moins de saveur pour l’ensemble du groupe Standard, le Danemark, le Mexique (d’Efrain Juarez) et donc la Belgique n’étant plus de la partie. Hormis Perica qui espère voir la Croatie aller loin dans ce Mondial, les Liégeois auront malgré tout encore un oeil sur leur « Livescore » pour suivre le parcours du Maroc de leur pote, Selim Amallah.