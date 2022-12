L’ultime match des Diables à la Coupe du Monde suivi jusqu’au Parlement: «On est éliminé mais, au moins, avec la manière», se console le Secrétaire d’État carolo Thomas Dermine

« Quelle déprime », réagit le secrétaire d’État carolo Thomas Dermine, quelques instants après le coup de sifflet final de la rencontre Croatie-Belgique ce jeudi en fin d’après-midi. On le sait, cette dernière rencontre de la phase éliminatoire de la Coupe du Monde au Qatar était décisive pour nos Diables rouges. Après une victoire arrachée face au Canada, puis une sèche défaite concédée au Maroc, la Belgique n’avait d’autre choix que de s’imposer et décrocher trois points contre la Croatie pour poursuivre l’aventure du « Mondial ». Hélas, les deux équipes sont parties dos à dos, avec une feuille de score totalement vierge. La Belgique est éliminée.

« On est sorti de la compétition mais, au moins, on a terminé avec la manière. On a vu que nos Diables se sont battus et ont pu se créer de véritables occasions jusqu’à faire peur au gardien croate », commente encore Thomas Dermine. Il le reconnaît, il a suivi la rencontre discrètement sur Auvio durant la séance parlementaire, ce jeudi après-midi. « Et puis tous les parlementaires ont suivi les dix dernières minutes de la rencontre. » Et les commentaires fusaient déjà dès l’annonce de la composition de l’équipe belge pour ce match décisif. « C’était vrai qu’elle avait de quoi surprendre. Je sais aussi que les occasions manquées de Romelu Lukaku peuvent être critiquées, mais le parcours d’une équipe ne peut pas se résumer à quelques occasions sur un seul match. » Sans doute notre équipe belge aurait-elle dû montrer le même visage face au Canada et, surtout, le Maroc que lors de cette fin de rencontre. Mais c’est un scénario que nous ne connaîtrons malheureusement jamais…