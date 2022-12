Le CPAS d’Enghien lance un projet solidaire et citoyen pour lutter contre la précarité menstruelle

Pour y faire face, le CPAS d’Enghien s’est associé avec l’ASBL BruZelle, qui lutte contre la précarité menstruelle sur tout le territoire belge depuis 2016. BruZelle a trois missions principales : tout d’abord, la sensibilisation à la santé et la précarité menstruelles auprès de tout public avec une attention particulière pour les jeunes, ensuite, la distribution gratuite de produits menstruels à un public en situation de précarité et, enfin, un rôle de consultance.

Être une femme peut coûter cher. De nombreuses femmes plus démunies, comme les sans-abri mais aussi les mères célibataires, les étudiantes, etc. se retrouvent en difficulté pendant leurs règles. Une problématique rencontrée aussi sur le territoire d’Enghien.

Suite à une réunion d’information début septembre, un premier atelier couture a déjà vu le jour. Les sacs réalisés lors de cet atelier serviront à donner des protections hygiéniques aux filles et aux femmes via le CPAS, la Régie de Quartier ou encore le Rond Point.

« Vous voulez soutenir le projet ? Plusieurs boîtes à dons sont placées à Enghien pour récolter des paquets de serviettes. Vous trouverez ces boites BruZelle à l’accueil de l’Administration communale, à la bibliothèque, à l’O.N.E., ainsi que dans le hall d’accueil du Nautisport, » précise le CPAS.

Éducation menstruelle

De plus, dans son rôle de sensibilisation, BruZelle a lancé un programme éducatif, « Règle de 3 », destiné aux jeunes à partir de 12 ans. L’objectif est de sensibiliser à la santé et la précarité menstruelles, de déconstruire le tabou autour des règles et de lutter contre les discriminations basées sur le genre en lien avec les menstruations.