Des débordements à Bruxelles après la victoire du Maroc contre le Canada: les supporters en masse dans les rues, des fumigènes lancés sur la police (vidéos)

Après un nul contre la Croatie (0-0) et une victoire contre la Belgique (2-0), les Marocains ont décroché un ticket en huitième de finale contre le Canada. Dans le centre de Bruxelles, les supporters sont massivement sortis dans les rues pour célébrer leur victoire.

Quatre jours après les violentes émeutes après Belgique-Maroc, la police était déjà présente en masse pour éviter de nouveaux heurts. De premiers débordements ont éclaté et des fumigènes ont été lancés, notamment en direction de la police.

Le trafic de plusieurs lignes de tram et de bus de la STIB a également été interrompu dans la capitale. Il s’agit pour l’heure de plusieurs lignes de tram, la 51 entre la Porte de Ninove et la Gare du Midi, la 55 entre Da Vinci et Thomas et la 82 entre Gare du Midi et Gare de l’Ouest. Du côté des bus, le trafic sur la ligne 48 entre Chapelle et Annessens, la 13 entre Simonis et Etangs Noirs et la 20 entre Duchesse Brabant et Suzan Daniel.

>> Plus d’informations à venir...

de videos

de videos

de videos de videos

de videos