Virton s’offre pour la première fois de son histoire un logo: «Une évolution, pas une révolution»

« C’est la première fois qu’un logo va représenter la Ville. Cette identité visuelle intègre la fierté de nos racines historiques », lance François Culot, maire de Virton. La mission a été confiée en mars dernier à la société synthèse. Après avoir exploré la ville et ses villages durant trois jours, les différents acteurs ont établi les lignes directrices pour établir un nouveau logo qui ne devrait pas déstabiliser les habitants de Virton et de sa région. « Il s’agit d’une évolution et non d’une révolution. La société de communication a été frappée par la fierté que les Virtonnais ont pour leur ville. Le blason de la Ville est adopté par la population. Il est magnifiquement intégré dans le logo du club de football ou encore dans celui du club de golf. On a donc décliné ce blason en un logo… »

Lire aussi Jean-Pol (St-Léger) et Thomas (Halanzy), deux supporters des Diables Rouges au Qatar, gardent espoir: «On peine à comprendre les choix du coach»

Le coût ? Moins de 10.000 euros

Une signature accompagne ce dernier : « Vive la Gaume ». « Nos voisins ont tendance a trouvé qu’on a un petit côté français en évoquant trop souvent le fait qu’on est la capitale de la Gaume. On n’a pas voulu les fâcher et on a donc voulu rendre hommage et souligner la fierté d’appartenir à la Gaume. »